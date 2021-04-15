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Ceylan Ertem'in Erkan Oğur paylaşımı olay oldu! Hemen sildi

15.04.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Kalın'a sanatçı Erkan Oğur'un eşlik etmesi sosyal medyada gündem oldu. Ceylan Ertem'in Erkan Oğur paylaşımı ise her şeyin önüne geçti.

Ceylan Ertem'in Erkan Oğur paylaşımı olay oldu! Hemen sildi

Cumhurbaşkanliği sözcüsü İbrahim Kalın, yoğun mesaisine müzik molası verdi. Sözleri ve bestesi kendisine ait olan, ''Hiç oldum'' isimli türküsüne klip çekti.

Eserin düzenlemesini, ünlü sanatçı Erkan Oğur yaptı. Oğur, aynı zamanda, kopuz ve gitariyla da Kalın'a eşlik etti.

Erkan Oğur'un Kalın ile birlikte müzik yapması sosyal medyayı ikiye bölerken Ceylan Ertem'in paylaşımı olay oldu. Şarkıcı Ceylan Ertem Twitter hesabından "Erkan abiye laf söylettirmem; Okulu için iyilik istemiş karşılığını vermesi gerekmiştir. Müziği de kişiliği de bize örnek olmuş dev bir müzisyendir" yazdı.

Ekran Alıntısı

Ceylan Ertem'in bu paylaşımı ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ertem bu paylaşımı kaldırıp "Sildim. Ortalık ayağa kalkmış rica edildi" dedi.

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Ceylan Ertem Erkan Oğur
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