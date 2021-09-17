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Ceylan'ın kızı Melodi değişimiyle ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamadı

17.09.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt, değişimiyle ağızları açık bıraktı. Bozkurt, estetikle bambaşka birine dönüştü.

Ceylan'ın kızı Melodi değişimiyle ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamadı

Şarkıcı Ceylan'ın 31 yaşındaki kızı Melodi Bozkurt, estetik müdahalelerle tanınmaz hale geldi. Melodi Bozkurt'un küçüklüğünü görenler, değişim karşısında şoke oldu. işte Melodi Bozkurt'un son hali:

Görenler gözlerine inanamadı! Ceylan'ın kızı Melodi bambaşka biri oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Ceylan'ın kızı Melodi bambaşka biri oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Ceylan'ın kızı Melodi bambaşka biri oldu

MELODİ BOZKURT KİMDİR?

Melodi Bozkurt, 10 Eylül 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bozkurt, annesinin şöhreti nedeniyle, henüz 7 yaşındayken sahneyle tanıştı.

Gören tanıyamadı! Ceylan'ın kızı Melodi bambaşka biri oldu

Üniversite eğitimini, 19 Mayıs Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi okuyarak tamamladı.

Gören tanıyamadı! Ceylan'ın kızı Melodi bambaşka biri oldu

Bir dönem master yapmak için yurt dışına gitti.

Gören tanıyamadı! Ceylan'ın kızı Melodi bambaşka biri oldu

Bozkurt, profesyonel dans eğitimleri alıyor.

Gören tanıyamadı! Ceylan'ın kızı Melodi bambaşka biri oldu

Daha öncelerde annesiyle düet yaparak dikkatleri üzerine çeken Melodi Bozkurt, 'Hastayım Ama' isimli şarkısıyla ses getirdi.

Gören tanıyamadı! Ceylan'ın kızı Melodi bambaşka biri oldu


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