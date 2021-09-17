Ceylan'ın kızı Melodi değişimiyle ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamadı

Şarkıcı Ceylan'ın 31 yaşındaki kızı Melodi Bozkurt, estetik müdahalelerle tanınmaz hale geldi. Melodi Bozkurt'un küçüklüğünü görenler, değişim karşısında şoke oldu. işte Melodi Bozkurt'un son hali:

MELODİ BOZKURT KİMDİR?

Melodi Bozkurt, 10 Eylül 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bozkurt, annesinin şöhreti nedeniyle, henüz 7 yaşındayken sahneyle tanıştı.

Üniversite eğitimini, 19 Mayıs Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi okuyarak tamamladı.

Bir dönem master yapmak için yurt dışına gitti.

Bozkurt, profesyonel dans eğitimleri alıyor.

Daha öncelerde annesiyle düet yaparak dikkatleri üzerine çeken Melodi Bozkurt, 'Hastayım Ama' isimli şarkısıyla ses getirdi.



