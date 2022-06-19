YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğdayda 200 bin ton rekolte bekleniyor

Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğdayda 200 bin ton rekolte bekleniyor

19.06.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanında "Türkiye'nin en büyük çiftliği" unvanına sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hasat 167 biçerdöverle sürüyor - Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Osman Topçu: - "Çeşitlerimiz ülkemiz ekonomisine ciddi anlamda katma değer sağlamaktadır"

EŞBER AYAYDIN - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, 167 biçerdöverle sürdürülen buğday hasadından 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Alanında "Türkiye'nin en büyük çiftliği" unvanına sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra fiğ, arpa, buğday, mercimek, mısır ve ayçiçeği gibi ürünler de yetiştiriliyor.

"Hububat deposu" olarak bilinen dev işletmede mayıs ayı sonunda başlayan buğday hasadı, 167 biçerdöver, 96 kamyon ve 800 işçinin katkısıyla sürüyor.

Hasadın, temmuz ayının ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor.

- "Bu yıl 200 bin ton mahsul beklemekteyiz"

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Osman Topçu, AA muhabirine, fiğ, mercimek ve arpa hasadının ardından buğday hasadına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

381 bin 700 dekarda 8 ekmeklik, 5 makarnalık buğday çeşidinin hasadının iki vardiya halinde devam ettiğini ifade eden Topçu, "Şu an buğday hasadıyla devam etmekteyiz. Bu yıl 200 bin ton mahsul beklemekteyiz. Aldığımız bu mahsuller modern teknolojik tohum hazırlama tesislerimizde elenip, ilaçlanıp paketlendikten sonra ülkemiz çiftçisine ulaştırılmaktadır. Çeşitlerimiz ülkemiz ekonomisine ciddi anlamda katma değer sağlamaktadır." dedi.

Topçu, hasatta dane kaybını en aza indirmek için gerekli tüm önlem ve tedbirlerin alındığını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da YKS'ye giren öğrencilerin rahatsız olmaması için sürücülere "korna çalmama" uyarısıŞanlıurfa'da YKS'ye giren öğrencilerin rahatsız olmaması için sürücülere "korna çalmama" uyarısı
Aydın'da trafik kazası geçiren adayı YKS'ye amcası yetiştirdiAydın'da trafik kazası geçiren adayı YKS'ye amcası yetiştirdi
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazası geçirdiği belirlendiAilesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazası geçirdiği belirlendi
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Ceylanpınar

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazar

İmsak
03:12
Sabah
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.