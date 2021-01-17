Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Samsun’da cezaevi firarisi olarak arandığı öğrenilen bir kişi narkotik polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri seyir halinde devriye gezerken İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ticari bir taksinin içindeki yolcudan şüphelenip aracı durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan G.S.’nin yapılan kimlik soruşturmasında cezaevi firarisi olarak arındığını tespit ett. G.S. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

