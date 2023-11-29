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Cezaevinde intihar etmek istemişti... Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı hakkında şoke eden tecavüz iddiası

29.11.2023 14:17 | Son Güncelleme:
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Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz aylarda Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde hapse giren Taner Tolga Tarlacı'nın, Kıbrıs’ta yabancı bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi.

İlk olarak 'Yetenek Sizsiniz' ile karşımıza çıkan, 2011 yılında katıldığı 'Survivor Ünlüler Gönüllüler'de farklı kişiliği ve açıklamaları ile kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Taner Tolga Tarlacı, yarışma sonrası 'Taner Firar'da programını da sunmuştu. Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Güney Kıbrıs'a kaçan Taner'in, burada da gasp suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildiği ortaya çıkmıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı hakkında şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı.

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Geçtiğimiz aylarda Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde hapse giren Taner Tolga Tarlacı, intihar girişiminde bulunarak dikkatleri üzerine çekmişti.

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Taner Tolga Tarlacı’nın bu sefer de Kıbrıs’ta yabancı bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi. Ancak henüz konu hakkında resmi bir açıklama geldi.

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Taner Tolga Tarlacı gönül
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