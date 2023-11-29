Bu sefer sağlık tavsiyesiyle değil özel hayatıyla gündemde... Ender Saraç karısı Benan Saraç'tan şiddet gördüğünü iddia etti! Kravatla boğazını sıkıp...

Diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç özel hayatında yaşadıklarıyla gündemde. 2013 yılında evlendiği Benan Saraç'tan şiddet gördüğünü iddia eden Saraç iddialarıyla şoke etti.

Kanal D Haber'de yer alan iddialara göre, Benan Saraç Ender Saraç'ın kravatla boğazını sıktı ve tekme tokat dövdü. Ender Saraç’ın avukatlarının İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçeye göre, Ender - Benan Saraç çifti uzun süredir ayrı yaşıyordu.

Ender Saraç’ın ayrı yaşadığı evine gelen Benan Saraç'ın evdeki eşyalara zarar verdiği öne sürüldü. Benan Saraç'ın ayrıca Ender Saraç’ın kliniğinde hakaretler ettiği, tehditte bulunduğu iddia edildi.



Ender Saraç karısı hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara itiraz eden Benan Saraç, iddiaları reddetti.







