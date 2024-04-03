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Cezaların açıklanmasının ardından Trabzonspor'dan istifa paylaşımı geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.04.2024 16:10
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Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Trabzonspor’a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası verilirken, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat da 1 maç men cezası aldı. Cezaların açıklanmasının ardından Trabzonspor'dan yoğun tepki geldi.

Cezaların açıklanmasının ardından Trabzonspor'dan istifa paylaşımı geldi!

Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası saha içinde yaşanan olaylarla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 3 Nisan 2024 tarih ve 69 sayılı toplantısında aldığı kararlar Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklandı.

TRABZONSPOR'DAN TEPKİ

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Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" ifadesi kullanıldı.

NE CEZA VERİLMİŞTİ?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın 1 maç ceza aldığı ifade edilirken, Bright Osayi-Samuel'e ceza verilmediği açıklandı.

Trabzonspor cephesinde ise Yardımcı Antrenör Egemen Korkmaz'a 1 maç ceza verilirken, Trabzonspor Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

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