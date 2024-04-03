Cezaların açıklanmasının ardından Trabzonspor'dan istifa paylaşımı geldi!

Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası saha içinde yaşanan olaylarla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 3 Nisan 2024 tarih ve 69 sayılı toplantısında aldığı kararlar Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklandı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" ifadesi kullanıldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın 1 maç ceza aldığı ifade edilirken, Bright Osayi-Samuel'e ceza verilmediği açıklandı.
Trabzonspor cephesinde ise Yardımcı Antrenör Egemen Korkmaz'a 1 maç ceza verilirken, Trabzonspor Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi.