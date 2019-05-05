Cezalı duruma düşen Belhanda Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek

Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda, Martin Linnes, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir bu sınırda olan futbolculardı.
Belhanda müsabakanın 42. dakikasında Caner Erkin’e yaptığı mücadele sonrasında hakem Bülent Yıldırım tarafından sarı kart ile cezalandırdı.
Yıldız futbolcu, gelecek hafta deplasmandaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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