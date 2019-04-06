Cezalı duruma düşen Marcao, Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın 70. dakikasında Marcao, yaptığı hareketin ardından Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart gördü.

Sarı kart sınırındaki Marcao, gördüğü bu sarı kartın ardından haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

Sarı kartın ardından Marcao, büyük bir üzüntü yaşarken uzun süre yerden kalkamadı. Brezilyalı oyuncunun gözlerinin dolduğu görüldü.

DERBİDE MARCAO & LUYINDAMA YOK

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde stoper bölgesindeki bir diğer isim Luyindama da cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

