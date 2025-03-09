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  4. Cezalı kadın antrenör takımını otobüsün üzerinden yönetti! İzleyenler şaşkına döndü... Gündem oldu

Cezalı kadın antrenör takımını otobüsün üzerinden yönetti! İzleyenler şaşkına döndü... Gündem oldu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
09.03.2025 16:28
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Eskişehirspor'un antrenörü Pınar Konca, cezası nedeniyle sahaya giremeyince, takımını otobüsün üzerinden yönetti. Sosyal medyada gündem oldu.

Cezalı kadın antrenör takımını otobüsün üzerinden yönetti! İzleyenler şaşkına döndü... Gündem oldu

TFF Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda 39 puanla ikinci sırada yer alan Eskişehirspor, Denizli Sultanlar Spor ile Çukurhisar Futbol Sahası'nda oynadığı maçı 2-2 berabere tamamladı.

OTOBÜSTEN TAKTİK VERDİ

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Geçen hafta Konya İdmanyurdu Spor maçında yaşanan olaylar nedeniyle tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edilen antrenör Pınar Konca, sahaya giremeyince farklı bir çözüm buldu. Saha kenarındaki takım otobüsünün üzerine çıkan Konca, buradan oyuncularına taktik verdi.
Antrenör Pınar Konca, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynanan maçta oyuncusuna yapılan bir saldırıya müdahale etmek için rakip takımın yedek kulübesine doğru koştuğunu ve bu nedenle kırmızı kart gördüğünü hatırlattı.

FATİH TERİM'E BENZETİLDİ

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Geçtiğimiz hafta Konya deplasmanında sakatlanan oyuncunun durumunu öğrenmek için sahaya giren Pınar Konca, kırmızı kartla oyundan atıldı. Denizli Sultanlar Spor Kadın Futbol Takımı maçında sahaya girişi yasağı olan Konca, sahanın yanında olan takımı otobüsünün üzerine çıktı. Böylelikle sahayı daha net gören ve sesini daha iyi duyuran Pınar Konca, buradan futbolcularına taktik vermeye devam etti. Konca’nın tam konsantre ve gergin hali izleyenlerin dikkatini çekti. Tavırlarıyla Fatih Terim’i andıran kadın teknik direktör, maç boyunca bir an bile oturmadan takımını yönetti. Müsabaka ise 2-2 berabere tamamlandı.

"AKLIMA KENDİ OTOBÜSÜMÜZ GELDİ"

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Pınar Koca, cezaya otobüsle çözüm bulduğunu belirterek, “Geçtiğimiz Konya deplasmanında oyuncuma bir yumruk saldırısı oldu, hem oyuncumun sağlığını kontrol etmek hem de olaylar daha fazla kızışmasın diye rakip tarafın sahasına doğru koştum. Hakem bunu bir saldırı olarak değerlendirdi ama hiç kimseye temasım olmadı, niyetim de o yönde değildi. Kırmızı kartla geldi ve beni sahanın dışına attı. Otobüs bir anda gelişti, her iki tarafı da yönetmek zorundayız ve tribün tarafı daha uzakta kalıyordu. Bu tarafa baktığımda daha yakındı ve pankartları gördüm ve ne yapabiliriz diye düşündüğümde aklıma kendi otobüsümüz geldi. Otobüse şoförümüze üstüne çıkıp çıkılmayacağını sorduğumda ’Sen çıkarsın’ dedi ve getirdi sağ olsun. Daha geniş bir açıyla görebilmek için oraya çıktım. Şu an iki altımızda olan Denizli’yle maç yaptık. Biz 2. Lig’de grubumuzda ikinci sıradayız. Şu an için play-offları garantiledik sadece iki torba belirlenecek. Türkiye’de kadınlar olarak her yerde, her meslekteyiz. Çoğu kişi o otobüsün üstüne çıkamaz ama ben takımıma daha iyi hakim olabilmek için bir kadın olarak bunu gerçekleştirdim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
amatör lig kadın futbol
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