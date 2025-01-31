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Cezası nedeniyle tribünden takip etmişti... Jose Mourinho maç sonu kulüp televizyonuna konuştu: "Bu takımla gurur duymalılar..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.01.2025 02:16
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UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamamıştı. Bu yüzden kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunana Portekizli teknik adam, dikkat çeken sözler sarf etti.

Cezası nedeniyle tribünden takip etmişti... Jose Mourinho maç sonu kulüp televizyonuna konuştu: "Bu takımla gurur duymalılar..."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçında Danimarka takımı Midtjylland ile deplasmanda son bölümde kalesinde gördüğü golle 2-2 berabere kaldı ve play-off turuna yükseldi. Sarı - lacivertlilerde müsabakayı cezası nedeniyle tribünden takip eden teknik direktör Jose Mourinho, maç sonu FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

“Bildiğiniz gibi maçta bu harika kural nedeniyle cezalıydım. Eğer bir Avrupa maçında devre arasında takım sahaya geç çıkarsa bir sonraki maçta teknik direktör cezalı oluyor. Buraya gelerek taraftarlarımıza mesaj vermek istedim. Çünkü oyuncularım bunu hak ediyorlar. Bugün turu atladık ve bizim için en önemlisi buydu ama turu atlamasaydık bile ben oyuncularımla gurur duyardım. Taraftarlarımızın da gurur duyması gerekiyor, çünkü çok zor şartlarda buraya geldik."

"BUGÜN HERKES HARİKA SAVAŞTI"

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"İsmail ve Mert Hakan uzun süredir oynamıyorlardı. İsmail sağ bek, Mert Hakan da 75 dakika inanılmaz efor sarf etti. Szymanski sol bek oynadı. Bugün herkes harika savaştı. Kulübe de zaten elimizde üç oyuncu vardı. Dolayısıyla oyuncularımla çok büyük bir gurur duyuyorum. Taraftarların da bu şekilde gurur duyması gerektiğini ve bu saygıyı pazar günkü maçta oyunculara göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Çok gururluyum çünkü çok-çok zor şartlarda oynadık ki daha zoru olamazdı. En başından beri bizim için her şey zordu. Yeni format zordu. Çektiğimiz kura zordu. Son dakikada Ferdi gittikten sonra onun yerine birini listeye yazamadık. Aynı zamanda son anda gelen transferlerimizi listeye ekleyemedik. Listeye yazdığımız oyuncular sakattı. Yazmadığımız oyuncular fitti."

"TARAFTARLARIMIZIN DA GURUR DUYMASI GEREKİYOR"

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"Cezalı oyuncular vardı. Mert Müldür’ün evinde yaşamış olduğu bir kaza sebebiyle sakatlığı vardı. Amrabat ve Osayi sarı kart cezalısıydı. Dolayısıyla buraya 13 oyuncu ile geldik. Buraya gelenlerin hepsi harika iş çıkarttı. Onlarla çok gurur duyuyorum. Belirtmiş olduğum gibi taraftarlarımızın da gurur duyması gerekiyor. Önümüzdeki turdaki rakibimizin Bodo/Glimt ya da Anderlecht olacağı bilgisini aldım. Keyfini çıkaralım. Dinlenelim. İstanbul’da kalan oyuncuların da buradaki oyuncuların mücadelesinden gurur duyması gerektiğini ve örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Pazar günü zorlu bir maç oynayacağız. Bu maçı da kazanmamız gerekiyor. Oyuncularım o saygıyı taraftarlardan görmeyi hak ediyorlar. Bunu göstermenin yolu da bir sonraki maçta onlara gösterecekleri saygı ile olacaktır.”

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
FC Midtjylland FC Midtjylland
2 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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