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  4. Cezayir'de futbol camiasını yasa boğan trafik kazası! Takım otobüsü devrildi bir futbolcu ve antrenör, yaşamını yitirdi... Ligler ertelendi!

Cezayir'de futbol camiasını yasa boğan trafik kazası! Takım otobüsü devrildi bir futbolcu ve antrenör, yaşamını yitirdi... Ligler ertelendi!

22.12.2023 08:15 | Son Güncelleme:
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Cezayir 1. Futbol Ligi ekiplerinden MC El Bayadh'ta kafile otobüsü kaza yaptı. Kaza sonucu bir futbolcu ve bir antrenör vefat ederken, ülkede bu hafta oynanacak maçların ertelendiği duyuruldu.

Cezayir 1. Futbol Ligi ekiplerinden MC El Bayadh'ta bir futbolcu ve antrenör, takım kafilesini taşıyan otobüsün kaza yapması nedeniyle hayatını kaybetti.

Cezayir basınında yer alana haberlere göre, JS Kabylie takımıyla deplasmanda yapılacak maç için takım kafilesini taşıyan otobüsün karıştığı kazanın ardından kaleci Zakaria Bouziani ve yardımcı antrenör Khalid Muftah, yaşamını yitirdi.

LİGLER ERTELENDİ

El-Badyah-goalkeeper-Zakaria-Bouziani-and-assistant-coach-Khalid-Muftah-during-a-league-game.-Credit-Mouloudia-Club-El-Bayadh-Source-Facebook-

Cezayir Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kulübe, taraftarlara ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dilenerek, bu hafta oynanacak lig maçlarının ertelendiği duyuruldu.

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