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Cezayir ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.07.2020 20:44 | Son Güncelleme

Cezayir ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Cezayir'de 9, Kuveyt'te 5 kişi daha hayatını kaybederken, Lübnan ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 946'ya ulaştı.

Açıklamada, vaka sayısının 430 artarak, 15 bin 500'e, iyileşen hasta sayısının da 349 artarak, 11 bin 181'e çıktığı ifade edildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 631 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

Can kaybının 365'e, vakaların 49 bin 303'e çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanların toplam sayısının da 39 bin 943'e yükseldiği belirtildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 yeni vaka tespit edildiği böylece vaka sayısının 1855'e yükseldiği kaydedildi.

Hastalığı yenenlerin sayısının ise 1304'e ulaştığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybı 35 olarak yinelendi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişide daha virüs tespit edildiğini, böylece toplam vaka sayısının 1150'ye, iyileşen hasta sayısının 902'ye ulaştığını aktardı.

Açıklamada virüs kaynaklı toplam can kaybının 10 olduğu belirtildi.

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