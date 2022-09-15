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CFR Cluj-Demir Grup Sivasspor

15.09.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CFR Cluj-Demir Grup Sivasspor

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Romanya temsilcisi CFR Cluj arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Dr. Constantin Radulescu

Hakemler: Allard Lindhout, Mario Diks, Erwin Zeinstra (Hollanda)

CRF Cluj: Scuffet, Manea, Burca, Matias, Camora, Deac, Adjei-Boateng, Muhar, Yeboah, Janga, Petrila

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Ahmed Musa, Sabia, Gradel, Angielski

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor CFR Cluj uefa konferans ligi

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