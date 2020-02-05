YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. ÇGC yönetiminde görev bölümü yapıldı

ÇGC yönetiminde görev bölümü yapıldı

ADANA HABERLERİ  | 05.02.2020 14:23 | Son Güncelleme

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin 30.

ÇGC yönetiminde görev bölümü yapıldı

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin 30. Genel Kurulu’nda oluşan yeni yönetim kurulu görev bölümü yaptı.
Cafer Esendemir Başkanlığındaki ÇGC yönetiminde yapılan toplantıda, Başkan Vekilliği görevine Mustafa Özke, Genel Sekreterliğe Sefa Saygıdeğer, Genel Sekreter Yardımcılığına Süreyya Uri, Başkan Yardımcılığına Engin Kanber, Mehmet Serbes, Mehmet Uluğtürkkan, Yasemin Atasoy, Mali Sekreterliğe Murat Yonat, Mali Sekreter Yardımcılığına Hüseyin Arat seçildi. Jale Karaşahinoğlu, Mutlu Mete, Vahap Ünkat, Mustafa Akköse ve Kadir Adıyaman da üye olarak görev yapacaklar.
ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, yaptığı açıklamada, genel kurulda yapılan seçimler sonucun-da daha da güçlendirilerek göreve gelen yeni yönetim kurulu ile mesleği üst seviyelere taşımak ve yaşanan sorunlarının çözümü yanında bölgenin sesini Türkiye’ye duyurmanın çabası içinde olacaklarını bildirdi.
Özgür basının demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu kaydeden Esendemir, ‘‘Bu bilinçle mesleğimizi hak ettiği konuma ve seviyeye ulaştırmanın çabası içerisinde olacağız. Çukurova Gazeteciler Cemiyetini kurumsal kimliğiyle güçlendirerek geleceğe taşıyacağız’’ dedi.
Mesleğin daha iyi noktalara taşınması ve Adana’ya verilebilecek hizmetler için ÇGC olarak gereken katkıyı sağlamaya gayret göstereceklerini ifade eden Esendemir, “Özgür ve bağımsız basının demokrasinin güvencesi olarak işlevini yerine getirebilmesi için sadece meslektaşlarımızın değil toplumun tüm kesimlerinin görev ve sorumluluğu olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Yönetim Kurulu toplantısında, ÇGC’nin faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve katılımların arttırılması, bu kapsamda komiteler oluşturulması, paneller, konferanslar, seminerler düzenlenmesi, meslektaşlara yönelik sunulan imkanların genişletilmesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve güç birliğini yeni boyutlara taşımak konusunda yönetim kurulu üyelerinin görüş ve önerileri değerlendirildi.
Görev bölümü şu şekilde oluştu;
Denetim Kurulu Başkanlığına Sait Güvendir, Başkan Yardımcılığına İnci Yılmaztürk, Yazmanlığa Tevfik Dinçkalmış getirildi. Oğuz Topaçoğlu ve Tanır Emre Uzelgeçici üye oldular.
Seçici Kurulda Başkan Ramazan Şanıvar, Başkan Yardımcısı Mustafa Başkan, Yazman Soner Kan oldu. A. Ceyhun Özgönül, Mehmet Aka, Serkan Şenyürek ve Utku Sağılır ise üye olarak görev yapacaklar.
Onur Kurulu Başkanlığına Erdal Fernergiz, Başkan Yardımcılığına Suat Hayri Akarçay, Yazmanlığa Düzgün Coşkun getirilirken, Kurtar Çakın, Nihat Geven, Adnan Kulak ve Bülent Vezir üye olarak görev alacaklar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarptı

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarptı

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Zonguldak'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı

Zonguldak'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Adana Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:10
Sabah
07:32
Öğle
12:58
İkindi
15:49
Akşam
18:14
Yatsı
19:30

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Arı Eczanesi
Seyhan
Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Aylin Eczanesi
Seyhan
Badem Eczanesi
Seyhan
Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kozan’da bir iş yeri ile araca silahlı saldırı

Kozan’da bir iş yeri ile araca silahlı saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da cenaze törenine katıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da cenaze törenine katıldı:

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.