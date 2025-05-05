SPOR

83
75
57
55
51
50
46
45
43
43
42
42
41
40
35
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Chamberlain: "Fenerbahçe’ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir"

Beşiktaş’ın İngiliz oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, Fenerbahçe galibiyeti sonrası, "Fenerbahçe’ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir" dedi.

Chamberlain: "Fenerbahçe’ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir"
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi derbi maçta 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, karşılaşmanın ardında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyük maçlarda konsantre olmak için ek bir çabaya gerek duymadıklarını vurgulayan Chamberlain, "Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Bu tarz maçlarda motive olmakta zorlanmıyoruz. Bunu daha önce de yaptık. İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda rakibimiz daha fazla ivmeye sahipti ama bizim saha içerisinde tutumumuzla ve gösterdiğimiz performansla iyi savunma yaptık. Bazen maçları bu şekilde kazanırsınız. Biz takım olarak bugün görevimizi fazlasıyla yaptık" diye konuştu.

"BU PERFORMANSIMIZI SEZONUN GERİ KALANINA TAŞIMALIYIZ"

İyi oyunlarını sezonun geneline taşımaları gerektiğinin altını çizen Chamberlain, "Bu tarz maçlar her zaman önemli olur. Fenerbahçe’ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve kazandık. Yapmamız gereken tek şey bu performansımızı sezonun geri kalanına taşımak. Önümüzdeki sezon da taşımamız gerekiyor. Bu galibiyet, taraftarlarımız için de özeldi. Bu performansımızı geliştirerek her maça taşımamız gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray haftaya şampiyon olursa tarih tekerrür edecek! 2015 yılında da aynı senaryo yaşanmış!Galatasaray haftaya şampiyon olursa tarih tekerrür edecek! 2015 yılında da aynı senaryo yaşanmış!
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ı andıGalatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ı andı
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
30 yıllık dev firma rekabete dayanamadı!

30 yıllık dev firma rekabete dayanamadı!

Hayrünnisa Gül'den Dilek İmamoğlu'na sürpriz telefon!

Hayrünnisa Gül'den Dilek İmamoğlu'na sürpriz telefon!

Osimhen yapacağını yaptı... Menajerine talimat: Hiçbir kulüple anlaşma!

Osimhen yapacağını yaptı... Menajerine talimat: Hiçbir kulüple anlaşma!

Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk Jose Mourinho müjdesi! Kabul ederse taraftarlar bayram edecek...

Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk Jose Mourinho müjdesi! Kabul ederse taraftarlar bayram edecek...

Beşiktaş derbisi sonrası çekilen kareye tepki: "Aziz Yıldırım olsaydı..."

Beşiktaş derbisi sonrası çekilen kareye tepki: "Aziz Yıldırım olsaydı..."

Penaltı öncesi lazer tutmuştu! İşte cezası...

Penaltı öncesi lazer tutmuştu! İşte cezası...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.