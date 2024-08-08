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Chamberlain'in Beşiktaş'tan servet istedi! 2 yıllık peşin 6 milyon Euro...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.08.2024 16:49
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Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği ve bu sebeple hiçbir kampa götürmediği Chamberlain konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İngiltere Ligi takımlarıyla görüşmeler yapan yıldız oyuncu siyah-beyazlı takımdan servet istedi.

Chamberlain'in Beşiktaş'tan servet istedi! 2 yıllık peşin 6 milyon Euro...
Alex Oxlade-Chamberlain

Alex Oxlade-Chamberlain

İNG İngiltere
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Chamberlain krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlıların takımdan göndermek istediği fakat yüksek maaşı nedeniyle sıkıntı çıkan Chamberlain'in Beşiktaş'tan talebi belli oldu.

AYRILMAK İÇİN 6 MİLYON EURO İSTEDİ

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30 yaşındaki orta saha, ayrılmak için Beşiktaş’tan 2 yılda kazanacağı 6 milyon Euro’yu istedi. Bu talep karşısında bir hayli şaşıran Beşiktaş yönetimi direkt olarak ret cevabı verdi.

MAAŞ FARKINI ÖDEMEYE RAZILAR

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Beşiktaş'tan kazandığı parayı şu an için hiçbir kulüpte bulamayan Chamberlain için siyah-beyazlı yönetim, yapılan tekliflerdeki aradaki maaş farkı karşılamaya hazır. Bu teklifi Chamberlain cephesine ileten Beşiktaş yönetimi beklemeye geçti.

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Anahtar Kelimeler:
alex oxlade-chamberlain beşiktaş
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