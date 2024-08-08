Chamberlain'in Beşiktaş'tan servet istedi! 2 yıllık peşin 6 milyon Euro...

Beşiktaş'ta Chamberlain krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlıların takımdan göndermek istediği fakat yüksek maaşı nedeniyle sıkıntı çıkan Chamberlain'in Beşiktaş'tan talebi belli oldu.

AYRILMAK İÇİN 6 MİLYON EURO İSTEDİ

30 yaşındaki orta saha, ayrılmak için Beşiktaş’tan 2 yılda kazanacağı 6 milyon Euro’yu istedi. Bu talep karşısında bir hayli şaşıran Beşiktaş yönetimi direkt olarak ret cevabı verdi.

MAAŞ FARKINI ÖDEMEYE RAZILAR

Beşiktaş'tan kazandığı parayı şu an için hiçbir kulüpte bulamayan Chamberlain için siyah-beyazlı yönetim, yapılan tekliflerdeki aradaki maaş farkı karşılamaya hazır. Bu teklifi Chamberlain cephesine ileten Beşiktaş yönetimi beklemeye geçti.