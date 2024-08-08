Chamberlain'in Beşiktaş'tan servet istedi! 2 yıllık peşin 6 milyon Euro...

Beşiktaş'ta Chamberlain krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlıların takımdan göndermek istediği fakat yüksek maaşı nedeniyle sıkıntı çıkan Chamberlain'in Beşiktaş'tan talebi belli oldu.
30 yaşındaki orta saha, ayrılmak için Beşiktaş’tan 2 yılda kazanacağı 6 milyon Euro’yu istedi. Bu talep karşısında bir hayli şaşıran Beşiktaş yönetimi direkt olarak ret cevabı verdi.
Beşiktaş'tan kazandığı parayı şu an için hiçbir kulüpte bulamayan Chamberlain için siyah-beyazlı yönetim, yapılan tekliflerdeki aradaki maaş farkı karşılamaya hazır. Bu teklifi Chamberlain cephesine ileten Beşiktaş yönetimi beklemeye geçti.