Chancel Mbemba kimdir, aslen nereli? Chancel Mbemba kaç yaşında? Ünlü futbolcunun gerçek yaşı şaşırttı!

Marsilya'da oynayan Chancel Mbemba'nın gerçek yaşı duyanları şaşırttı. Ünlü ismin gerçek yaşının 27 değil de 34 olduğu anlaşılınca, Mbemba ile ilgili FIFA inceleme başlattı. Ünlü isim ile ilgili Fransız basını tarafından paylaşılan belgelerde Mbemba'nın 1988 doğumlu, yani 34 yaşında olduğu görüldü. Peki Chancel Mbemba kimdir, kaç yaşında?

CHANCEL MBEMBA KİMDİR?

Ünlü futbolcu Chancel Mbemba, internet üzerinde yer alan bilgilere göre 8 Ağustos 1994 tarihinde Zaire'de dünyaya gelmiştir. Profesyonel kariyerine 2013 senesinde Anderlecht kulübünde başlangıç yaapan isim sonrasında Porto, Newcastle ve Marsilya gibi takımlarının formasını giymeye başlamış ve kariyerini bu takımlarda sürdürmüştür.

CHANCEL MBEMBA KAÇ YAŞINDA?

Mbemba, son olarak gerçek yaşının 27 yerine 34 olmasının tespit edilmesi üzerine FIFA'ya şikayet edilmesiyle olay oldu. Ünlü isim ile ilgili FIFA inceleme başlattı.

