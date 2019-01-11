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Chang'e-4’ün ayın karanlık yüzeyine inişinin görüntüleri yayınladı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 11.01.2019 16:14 | Son Güncelleme

Çin’in uzay aracı Chang’e-4 tarafından kaydedilen ayın karanlık yüzeyine inişin görüntüleri yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde Ay'ın karanlık bölgesine inişini gerçekleştiren uzay aracı Chang’e-4, görüntüleri göndermeyi sürdürüyor.

Çin tarafından Ayın karanlık yüzeyini araştırmak için fırlatılan Chang’e-4 uzay aracının, aya inişi sırasında kaydettiği görüntüler yayınlandı. 7 Aralık 2018'de fırlatılan ve 3 Ocak 2019'da Ay'a iniş yapan uzay aracı Ay'ın karanlık yüzeyindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Çin medyası, Chang'e-4'ün ayın uzak tarafına 3 Ocak'ta yumuşak iniş yaptığını ve bu tarihi inişi yapan ve kaydeden aracın 7 Aralık 2018'de fırlatılmış olduğunu yazdı. Bu görüntüleri paylaştı. Eğer görev umulduğu gibi sonlanırsa Ay'ın oluşumuna dair yeni veriler elde edilebilir.

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Ay çin uzay aracı Chang'e 4 karanlık yüz

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