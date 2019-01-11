Chang'e-4’ün ayın karanlık yüzeyine inişinin görüntüleri yayınladı

Çin tarafından Ayın karanlık yüzeyini araştırmak için fırlatılan Chang’e-4 uzay aracının, aya inişi sırasında kaydettiği görüntüler yayınlandı. 7 Aralık 2018'de fırlatılan ve 3 Ocak 2019'da Ay'a iniş yapan uzay aracı Ay'ın karanlık yüzeyindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Çin medyası, Chang'e-4'ün ayın uzak tarafına 3 Ocak'ta yumuşak iniş yaptığını ve bu tarihi inişi yapan ve kaydeden aracın 7 Aralık 2018'de fırlatılmış olduğunu yazdı. Bu görüntüleri paylaştı. Eğer görev umulduğu gibi sonlanırsa Ay'ın oluşumuna dair yeni veriler elde edilebilir.





