Charles Itandje: Benitez beni zorla Galatasaray'a göndermek istedi

2007 yılında Lens'den Liverpool'a transfer olan Charles Itandje, o dönem İngiliz kulübünün kendisini Galatasaray'a göndermeye çalıştığını dile getirdi.

Kamerunlu yıldız Fransız basınına verdiği röportajında bu konuyu ''Liverpool, ilk senemde beni Galatasaray'a zorla göndermek istedi. Beni bavullarımla beraber yollamak istediler. Rafael Benitez böyle istiyordu. Oradaki insanlarla benim için planlar yapmıştı ama ben bunu kabul etmedim. 18 yaşımda Ligue 1'de oynarken, 25-26 yaşlarımda beni rezerv takıma yollamıştı. Bu hiç kolay bir dönem olmadı benim için'' sözleriyle dile getirdi.

Charles Itandje, 2007 yılında transfer olduğu Liverpool'dan 2011 yılında bedelsiz ayrılmıştı. (Sporx)

