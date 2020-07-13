Charlize Theron ve Chrissy Teigen'dan Gaziantep baklavasına övgü

Ünlü oyuncu Charlize Theron ve eski model Chrissy Teigen, aynı gün Twitter hesaplarından paylaşım yaparak, baklavanın en iyisinin Gaziantep’te olduğunu yazdı. Teigen yaptığı paylaşımda, Gaziantep’li bir baklavacının Instagram hesabını paylaştı ve “Saatlerdir bu Instagram hesabındayım. Bir daha asla baklava yapmam. Yapabileceğim her şey buna saygısızlık olur” dedi…

Theron ise Netflix Türkiye hesabının ‘The Old Guard’ filminde kendisinin baklava yediği anları “Afiyet olsun” sözleri üzerine “Tattığım en iyi şeydi. En iyisinin Gaziantep’te yapıldığını duydum” açıklamasını yaptı.





