Charlotte Crosby yatak odasından çırılçıplak paylaştı

İngiliz reality şov programı Geordie Shore'la adını duyuran Charlotte Crosby, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Televizyon yıldızı son Instagram gönderisinde çırılçıplak soyundu. "Bu perdeleri sevin" notuyla paylaştığı son fotoğrafı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

31 yaşındaki yıldız çırılçıplak fotoğrafını yayınlamadan önce bir anket düzenleyerek, "Arkadaşlar, bir fotoğraf paylaşmak istiyorum ama çok fazla. Çok fazla! Yapsam mı emin değilim." diye sordu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde hayranlarının çoğunluğu evet dedi ve o da yayınladı.

