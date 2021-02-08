Charlotte McKinney iç çamaşırlı pozlarıyla olay!

ABD'li oyuncu Charlotte McKinney yeni pozlarıyla olay oldu.

2015 yılında Super Bowl'da yayınlanan bir hamburger reklamıyla üne ün katan ve büyük bir kitleye ulaşan model dantelli iç çamaşırlarıyla poz verirken ateşli görünüyor.

Bir markanın reklamı için seksi iç çamaşırları giyen Charlotte McKinney sevgililer gününe de hazır gibi... Genç model seksi pozlarını paylaşarak "Her şey kendini sevmek ve güçlendirmekle ilgili. Sevgililer Günü koleksiyonu kesinlikle bu havayı getiriyor" notunu düştü.

McKinney, kısa bir süre podyumlarda boy gösterdikten sonra oyunculuğa geçiş yapmıştı. Çeşitli dizi ve reklam filmlerinde yer alan Charlotte McKinney, Baywatch filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.



