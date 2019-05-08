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Chebake başarının sırrını açıkladı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 08.05.2019 14:31 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı sağ bek oyuncusu Issam Chebake, “Ali Hoca ‘Siz bu saatten sonra futbolcu değilsiniz, birer kardeşsiniz bu sahada. Bazı şeyleri kendiniz düzeltmeniz lazım’ dedikten sonra zaten arka arkaya iki galibiyet geldi” dedi.

Chebake başarının sırrını açıkladı

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Chebake, 2 haftadır galip gelmelerindeki en önemli noktanın kardeşlik bağı olduğunu söyledi. Ligde kalan 3 maçı da kazanmak istediklerini belirten Faslı oyuncu, “Erol hocanın gidişinden sonra, bu kötü gidişata bir tepki vermek zorundaydık. Çünkü Erol hocanın gidişi hepimizi üzdü. Ama iyi bir tepki vermek zorundaydık. Nitekim Ali hoca ‘Siz bu saatten sonra futbolcu değilsiniz, birer kardeşsiniz bu sahada. Bazı şeyleri kendiniz düzeltmeniz lazım’ dedikten sonra zaten arka arkaya iki galibiyet geldi. Tekrar iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Kalan 3 maç için de en iyi skorları alacağımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

"EVİMİZDE 3 PUANI ALACAĞIZ"

Rakiplerinin durumuyla ilgilenmediklerini ve maça her zamanki havada hazırlanacaklarını ifade eden Chebake, “Düşme potasına yakın olan takımlarla oynadığınız zaman, dört büyüklere karşı nasıl hazırlanıyorsak onlara karşı da öyle hazırlanmamız lazım. Çünkü o takımlar artık son şanslarını oynuyor olacaklar ve çok büyük performans gösterebiliyorlar. Bu yüzden biz her zaman ciddi bir şekilde hazırlanacağız. Evimizde 3 puanı alacağız” şeklinde konuştu.

"LİGİN 5. SIRASI İÇİN EN BÜYÜK ADAYLARDAN BİRİSİYİZ"

Ligin 5. sırası için en büyük adayın kendileri olduğunu söyleyen Chebake, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uzun bir süre 5. sıradaydık ve bir ara 8. sıraya kadar geriledik. Şimdi tekrardan kozlar elimizde, 5. sıradayız. Kimseye bağlı olmadan önümüzdeki 3 maça bakacağız. Ligin 5. sırası için en büyük adaylardan birisiyiz. Tabii ki bu nedenle üzerimizde bir baskı da oluşacaktır. Takımımızda bu baskıyı kaldırabilecek kapasite de var."

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