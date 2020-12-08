Cheesecake nasıl yapılır? MasterChef cheesecake tarifi, gerekli malzemeler ve püf noktası

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye’deki ödül oyunundaki tatlı menüsünde cheesecake de yer aldı. Cheesecake tarifi, MasterChef Türkiye’de ödül oyununda bu tatlının da yapılması sonrasında aranmaya başlandı. Cheesecake, birçok farklı çeşitte yapılabilen bir tatlı olup genelde dışarıda yemeyi tercih ederiz. Peki, cheesecake nasıl yapılır? İşte 8 Aralık MasterChef cheesecake tarifi, yapılışı için gerekli malzemeler.

CHEESECAKE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Taban için;

2 paket burçak bisküvi

75 gr tereyağı veya margarin

1 su bardağı kırık fındık ceviz karışımı

3 yemek kaşığı süt

Krema malzemesi;

350 gr labne peyniri

200 ml çiğ krema

2 yumurta + 1 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker (200 ml bardak boyutu)

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

Üzeri için;

İstediğiniz çeşit sos

CHEESECAKE TARİFİ NASIL YAPILIR?

26 cm lik kelepçeli kalıbınızın etrafını iki kat alimünyum folyo ile sarın taban kısmınada yağlı kağıt serin.

Taban için olan bisküvi ve fındık ceviz karışımını robottan geçirin.

Tereyağı ve sütü ekleyip karıştırın.

Kalıbın tabanına bisküvili karışımı serip kaşık ile bastırarak sıkılaştırın kenarlardan hafif taşırın.