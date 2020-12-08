Ekler nasıl yapılır? MasterChef ekler tarifi nedir? Ekler malzemeleri neler? Ekler hamuru ve ekler kreması yapılışı

Dolgu kreması, formu ve yumuşacık hamuruyla en sevilen tatlılardan bir tanesi olan ekler MasterChef yarışmasıyla yeniden gündeme geldi. Yeni bölümünde MasterChef yarışmacılarından bir tanesinin yaptığı ekler tarifi televizyon izleyicileri tarafından oldukça merak edildi. Bu nedenle MasterChef ekler tarifiyle ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, ekler hamuru nasıl yapılır? İşte ekler yapılışı ile ilgili tüm merak edilenler...
Bu eşsiz lezzetteki tatlıyı yapmak için ilk olarak ekler hamuru hazırlamak ile işe başlanıyor. Bunun için su, tereyağı, toz şeker, tuz ve vanilya bir tencerenin içerisine kaynatılıyor. Kaynamış olan suyun içine un da azar azar ilave ediliyor ve ara ara karıştırarak yoğun bir kıvama gelene kadar pişiriliyor. Hazırlanmış olan hamur bir süre oda sıcaklığında bekletilerek soğutuluyor. Sonrasında içerisine yumurtalar ekleniyor ve mikserle karıştırılıyor. Hazır hale gelen hamur krema görünümünde, biraz daha az kıvamlı ve sarı renkli oluyor. Devamında sıkma torbasının içine aktarılıyor.
Ardından sıkma torbasındaki hamur, bir fırın tepsisinin içine dikdörtgen bir formda olacak şekilde tek tek sıkılıyor. Hamurlar, önceden ısıtılmış olan 170 derece fırının içinde yaklaşık 25 dakika boyunca, üstleri hafif renk alana kadar pişiriliyor. Diğer yandan krema dolgusu hazırlamak için ise süt, yumurta sarısı, un ve toz şeker bir tencerenin içinde karıştırılıyor. Dolgu, karıştırılıp boza kıvamına geldikten sonra içerisine vanilin ve tereyağı eklenerek ocaktan alınıyor. Bir süre soğuması için bekletilen dolgu için bir yandan kenarda toz krem şanti süt ile çırpılıyor. İç dolgusu soğuduktan sonra içine krem şanti ilave ediliyor. İyice karıştırıldıktan sonra streç filmle üstü kapatılarak buzdolabında beklemeye bırakılıyor.
Bir sonraki aşamada çikolata sosu hazırlanıyor. Bunun için bitter çikolata sos tenceresine alınıyor ve içine krema ilave ediliyor. Derin bir tencerenin içerisinde benmari usulüyle ara ara karıştırarak çikolatalar eritiliyor. Fırından çıkmış olan hamurlar ise bıçakla ortadan ikiye kesiliyor ve içerisine ekler kreması, krema torbasının içinde dolduruluyor. Pastaların üst kısımları ise hazırlanmış olan çikolata sosuna batırılıyor. Tercihe göre üstüne Hindistan cevizi ya da toz Antep fıstığı serpilerek servis ediliyor.
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