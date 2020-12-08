Ekler nasıl yapılır? MasterChef ekler tarifi nedir? Ekler malzemeleri neler? Ekler hamuru ve ekler kreması yapılışı

Dolgu kreması, formu ve yumuşacık hamuruyla en sevilen tatlılardan bir tanesi olan ekler MasterChef yarışmasıyla yeniden gündeme geldi. Yeni bölümünde MasterChef yarışmacılarından bir tanesinin yaptığı ekler tarifi televizyon izleyicileri tarafından oldukça merak edildi. Bu nedenle MasterChef ekler tarifiyle ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, ekler hamuru nasıl yapılır? İşte ekler yapılışı ile ilgili tüm merak edilenler...

EKLER MALZEMELERİ

100 gram tereyağı

Yarım çorba kaşığı kadar toz şeker

1/4 çay kaşığı kadar tuz

1 su bardağı kadar su

1 paket vanilin

4 tane yumurta

1 su bardağı kadar un (+2 çorba kaşığı)

Ekler kreması için:

4 su bardağı kadar süt

1 tane yumurta sarısı

Yarım su bardağı kadar un

Yarım su bardağı kadar buğday nişastası

Yarım su bardağı kadar toz şeker

2 çorba kaşığı kadar tereyağı

1 paket vanilin

1 paket krem şanti

1 kahve fincanı kadar soğuk süt

Çikolata sosu için:

180 gram bitter çikolata

1 su bardağı kadar krema

EKLER NASIL YAPILIR?

Bu eşsiz lezzetteki tatlıyı yapmak için ilk olarak ekler hamuru hazırlamak ile işe başlanıyor. Bunun için su, tereyağı, toz şeker, tuz ve vanilya bir tencerenin içerisine kaynatılıyor. Kaynamış olan suyun içine un da azar azar ilave ediliyor ve ara ara karıştırarak yoğun bir kıvama gelene kadar pişiriliyor. Hazırlanmış olan hamur bir süre oda sıcaklığında bekletilerek soğutuluyor. Sonrasında içerisine yumurtalar ekleniyor ve mikserle karıştırılıyor. Hazır hale gelen hamur krema görünümünde, biraz daha az kıvamlı ve sarı renkli oluyor. Devamında sıkma torbasının içine aktarılıyor.