Chelsea 1-0 Norwich City (Maç Sonucu)

Stamford Bridge Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Chelsea, Olivier Giroud'un 45 3. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.
Londra takımı Chelsea ikinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Bu skorla puanını 63'e yükselten Chelsea, ligde 3. sırada yer alarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürdü.
Ligde son sırada bulunan Norwich City, bitime 3 hafta kala Premier Lig'den düşen ilk takım olmuştu.
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