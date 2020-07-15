SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Chelsea 1-0 Norwich City (Maç Sonucu)

Chelsea 1-0 Norwich City (Maç Sonucu)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.07.2020 01:57 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi 36. hafta karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Chelsea, sahasında Norwich City'i 1-0 yendi.

Chelsea 1-0 Norwich City (Maç Sonucu)

Stamford Bridge Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Chelsea, Olivier Giroud'un 45 3. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Londra takımı Chelsea ikinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu skorla puanını 63'e yükselten Chelsea, ligde 3. sırada yer alarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürdü.

Ligde son sırada bulunan Norwich City, bitime 3 hafta kala Premier Lig'den düşen ilk takım olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Manchester United'a 90+7'de soğuk duş!Manchester United'a 90+7'de soğuk duş!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Arda Turan transferinde beklenmedik gelişme!

Arda Turan transferinde beklenmedik gelişme!

Galatasaray'a piyango vurdu

Galatasaray'a piyango vurdu

Fenerbahçe'nin teklifi Terim'i çıldırttı!

Fenerbahçe'nin teklifi Terim'i çıldırttı!

Yetişkin film yıldızından olay paylaşım!

Yetişkin film yıldızından olay paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim

Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dünya devi, milli yıldız için gözünü kararttı!

Dünya devi, milli yıldız için gözünü kararttı!

Tek gecelik ilişki yaşadı...Bebeği oldu!

Tek gecelik ilişki yaşadı...Bebeği oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Chelsea 1-0 Norwich City (Maç Sonucu)

Chelsea 1-0 Norwich City (Maç Sonucu)

Leicester City'de Çağlar Söyüncü sezonu kapattı

Çağlar Söyüncü sezonu kapattı

ÖZET | Manchester United - Southampton maç sonucu: 2-2

Manchester United'a 90+7'de soğuk duş!

Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te Liverpool'dan ayrılacağım

Liverpool'dan ayrılacağı tarihi açıkladı!

Tottenhamlı Serge Aurier'nin kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

Yıldız oyuncunun kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

CAS, Manchester City’nin men cezasını kaldırdı

Flaş! Ceza CAS'tan döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.