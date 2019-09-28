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Chelsea'nin evinde yüzü güldü

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.09.2019 19:09 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Brighton & Hove Albion'ı 2-0 yenerek Frank Lampard yönetimindeki 3. galibiyetini aldı.

Chelsea'nin evinde yüzü güldü

Londra ekibi, ligin 7. haftasında Stamford Bridge'de Brighton & Hove Albion'ı ağırladı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle geçen maçta Chelsea, Jorginho'un 50. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, 76. dakikada Willian'ın attığı gol skoru 2-0 olarak belirledi.

Londra ekibi Chelsea, bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini aldı.

Chelsea bu sonuçla ligdeki puanını 11'e çıkarırken, Brighton & Hove Albion 6 puanda kaldı.

WOLVERHAMPTON'DAN İLK GALİBİYET

Wolverhampton, ligin 7. haftasında Molineux Stadı'nda Watford'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, Matt Doherty'nin 18. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 68. dakikada Daryl Janmaat kendi kalesine gol atınca Wolverhampton maçı 2-0 kazandı.

Bu skorla ligdeki ilk galibiyetini alan Wolverhampton puanını 7'ye çıkarırken, sonuncu sırada yer alan Watford 2 puanda kaldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında 3 Ekim Perşembe günü sahasında Wolverhampton'u ağırlayacak.

Premier Lig'de bugün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı;

Bournemouth 2 - 2 West Ham United

Wolverhapton 2 - 0 Watford

Tottenham 2 - 1 Southampton

Aston Villa 2 - 2 Burnley

Crystal Palace 2 - 0 Norwich City

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Anahtar Kelimeler:
chelsea Premier Lig Brighton & Hove Albion

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