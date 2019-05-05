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Chelsea 3 - 0 Watford (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.05.2019 19:20 | Son Güncelleme

Chelsea, Watford'u 3-0 yenerek galibiyet hasretini dindirdi. Sarri'nin öğrencileri ilk yarıda zorlansa da ikinci yarıda maçı kopartmayı bildi. Manchester United ise Huddersfield deplasmanında kritik 2 puan kaybetti.

Chelsea 3 - 0 Watford (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, evinde Watford'u ağırladı. Stamford Bridge'de oynanan maçı 3-0 kazanan Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti yolunda önemli bir adım daha attı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 48. dakikada Loftus-Cheek, 51. dakikada David Luiz ve 75. dakikada Higuain'den geldi. Öte yandan hafta içinde Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında evinde karşı karşıya gelecek olan Chelsea, Kante'yi sakatlığıa kurban vererek büyük şok yaşadı.

Bu sonucun ardından Chelsea 3 maçın sonrasında galibiyetle tanıştı ve 71 puana yükselerek 3. sıraya yerleşti. 50 puanda kalan Watford'un ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Premier Lig'in 38. haftasında Chelsea deplasmanda Leicester ile karşılaşacakken, Watford ise evinde West Ham'ı konuk edecek.

UNITED DEPLASMANDA TAKILDI

İngiltere Premier Lig'de 37. hafta mücadelesinde Jan Siewert'in takımı Huddersfield ile Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Manchester United kozlarını paylaştı.

Galpharm Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk takım 8. dakikada Scott McTominay'ın golüyle öne geçerken ilk devre bu skorla tamamlandı. Huddersfield'in golünü 60. dakikada Isaac Mbenza kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından ligde son 8 maçını kaybeden Huddersfield Town puanını 15 yaparken, Manchester United 66 puana yükseldi ve arka arkaya 4. kez galibiyete ulaşamadı. Şampiyonlar Ligi umutlarını da yitirdi.

Premier Lig'e önceden veda eden Huddersfield Town son hafta deplasmanda Southampton ile karşılaşacak. Manchester United sahasında Cardiff City'i konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
chelsea watford Manchester United Premier Lig

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