SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Chelsea, Abramoviç döneminde menajer yönetmeliği kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor

Chelsea, Abramoviç döneminde menajer yönetmeliği kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor

Chelsea, Abramoviç döneminde menajer yönetmeliği kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor
Berker İşleyen

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramoviç dönemine ait menajer düzenlemeleri, aracılarla çalışma yönetmeliği ve oyuncularda üçüncü taraf yatırımlarıyla ilgili kural ihlalleri nedeniyle kulübe suçlama yöneltti.

FA yaptığı açıklamada, Londra ekibine 74 konuyla ilgili suçlama yöneltildiğini belirterek, "Futbol Federasyonu bugün Chelsea'yi, FA futbol menajerleri yönetmeliğinin J1 ve C2, aracılarla çalışma yönetmeliğinin A2 ve A3 ve oyunculara üçüncü taraf yatırımı yönetmeliğinin A1 ve B3 maddelerini ihlal etmekle suçladı." görüşlerine yer verdi.

Suçlamalara konu olan dönemin 2009 ile 2022 yılları arasında gerçekleştiğini vurgulayan FA, suçlamaların ağırlıklı olarak 2010-11 ile 2015-16 sezonları arasında yaşanan olaylara yönelik olduğunu ve Chelsea'nin bu suçlamalara en geç 19 Eylül'e kadar cevap verme hakkının bulunduğunu ifade etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan İngiliz temsilcisi, kulübün sahipliğinin 30 Mayıs 2022 tarihinde değiştiğini belirterek kulübün eski ve yeni sahipleri arasında şeffaflık politikasının izlendiğini kaydetti.

Satın alma işleminin tamamlanmasının hemen ardından her şeyin FA da dahil olmak üzere ilgili tüm ilgili kurumlara bildirildiğini dikkati çeken Chelsea, "Kulüp, bu süreçte eşi benzeri görülmemiş bir şeffaflık sergiledi ve kulübün dosyalarına ve geçmiş verilerine kapsamlı erişim sağladı. Bu konuyu mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak için FA ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. On yıldan uzun bir süre önce gerçekleşen bu karmaşık davada kulüp ile etkileşimleri için FA'ya şükranlarımızı sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!
Kulüpler Birliği’nden bildiri: "Nefret yok, futbol var" Kulüpler Birliği’nden bildiri: "Nefret yok, futbol var"
Anahtar Kelimeler:
Chelsea
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

İki belediye daha AK Parti'ye geçti

İki belediye daha AK Parti'ye geçti

Ali Koç açıklamıştı, o isim ortaya çıktı! F.Bahçe'den son gün bombası

Ali Koç açıklamıştı, o isim ortaya çıktı! F.Bahçe'den son gün bombası

Acun Ilıcalı'dan konuşulan transfer! Ünlü ismin oğlu Hull City'de

Acun Ilıcalı'dan konuşulan transfer! Ünlü ismin oğlu Hull City'de

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Osimhen sakatlanmıştı! Bir kötü haber daha...

Osimhen sakatlanmıştı! Bir kötü haber daha...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.