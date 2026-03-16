Chelsea'de Abramovich depremi! İngiliz devine ağır fatura: Milyonluk ceza ve transfer yasağı...

Premier Lig yönetimi, Roman Abramovich döneminde yapılan usulsüzlükler nedeniyle Chelsea'ye acımadı! Mali raporlama, üçüncü taraf yatırımları ve genç oyuncu geliştirme kurallarındaki ihlaller sebebiyle Londra devine tam 12.45 milyon Euro para cezası kesildi. Disiplin kurulu bununla da yetinmeyerek, akademi oyuncularının transferine derhal başlamak üzere 9 ay, A takım transferlerine ise 1 yıl yasak getirdi. İşte İngiliz futbolunu temelinden sarsan o tarihi yaptırımın perde arkası...

Emre Şen

İngiltere Premier Lig devlerinden Chelsea, eski sahibi Roman Abramovich döneminden kalan mali usulsüzlüklerin bedelini çok ağır ödüyor.

Uzun süredir devam eden soruşturmalar sonucunda Premier Lig yönetimi, Londra ekibinin geçmiş yıllardaki mali raporlama, üçüncü şahıs yatırımları ve genç oyuncu gelişim kurallarında ciddi ihlaller yaptığını tespit ederek faturayı resmen kesti.

12.45 MİLYON EURO'LUK DEV CEZA!

Maviler'in geçmişe dönük defterlerinde tespit edilen bu kural tanımaz uygulamaların ardından, kulübe ilk olarak ağır bir maddi yaptırım uygulandı. Chelsea'nin kasasından, yapılan bu ihlaller sebebiyle tam 12.45 milyon Euro tutarında bir para cezası çıkacak.

AKADEMİYE KİLİT VURULDU, A TAKIMA KILIÇ ÇEKİLDİ!

Chelsea de Abramovich depremi! İngiliz devine ağır fatura: Milyonluk ceza ve transfer yasağı... 1

Maddi yaptırımın ötesinde, kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek olan sportif cezalar da resmen açıklandı. Chelsea'nin altyapı ve A takım planlamasına adeta balta vuran kararlar şu şekilde sıralandı:

Akademiye 9 Ay Yasak: Kulübün akademi (altyapı) oyuncularının transferine, kararın açıklandığı andan itibaren derhal yürürlüğe girmek üzere 9 aylık transfer yasağı getirildi.

A Takıma Ertelemeli Ceza: A takım oyuncularının transferi için de 1 yıllık transfer yasağı kararı alındı. Ancak bu ceza, kulübün önümüzdeki süreçteki tutumunu izlemek amacıyla iki yıl süreyle askıya alındı (ertelendi). Eğer Chelsea bu 2 yıllık süreçte benzer bir kural ihlali yaparsa, A takım transfer yasağı anında devreye girecek.

Yeni yönetim, Abramovich döneminin bu karanlık faturasıyla boğuşurken, kulübün önümüzdeki transfer dönemlerinde nasıl bir yol haritası çizeceği büyük bir merak konusu oldu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
