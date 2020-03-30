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Chelsea'de Kepa yerine aday Neuer ve Ter Stegen

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.03.2020 10:06 | Son Güncelleme

Chelsea'nin rekor kırarak kadrosuna kattığı Kepa Arrizabalaga'yı sezon sonunda göndereceği ve Bayern Münih'ten Manuel Neuer'i transfer edeceği iddia edildi.

Chelsea'de Kepa yerine aday Neuer ve Ter Stegen

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, sezon başında 80 milyon Euro ödeyerek en pahalı kaleci unvanıyla kadrosuna kattığı Kepa Arrizabalaga'yı göndereceği iddia edildi.

İngiltere basınındaki haberlere göre; İspanyol kalecinin, yerini 38 yaşındaki Willy Caballero'ya kaybetmesi üzerine Kepa için sabırlar tükendi. Chelsea yönetimi, sezon başında 7 yıllık sözleşme imzalayan Kepa'yı göndererek yerini Bayern Münih'li Manuel Neuer'le dolduracak.

Alman Bild gazetesi ise Bayern Münih ile son sezonuna girmeye hazırlanan ve yeni bir sözleşme için anlaşamayan Manuel Neuer'e, Chelsea Menajeri Frank Lampard'ın socak baktığını yazdı. 9 yıl önce Schalke 04'ten transfer olan 34 yaşındaki Neuer'in, Bayern'in teklifinden daha uzun süreli bir kontrat beklediği vurgulandı.

İspanya'da da bazı basın yayın organları da Chelsea'nin, Barcelona forması giyen Neuer'in Alman Milli Takımındaki rakibi Marc-Andre ter Stegen için yaklaşık 85 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.

NEUER'İN BAYERN'Lİ YILLARI

Bayern Münih ise Avrupa'nın en iyi kalecileri arasında gösterilen 23 yaşındaki Alexander Hubel'i Schalke 04'ten renklerine katmıştı. Bavyera ekibinde başarılı bir kariyer geçiren Alman kaleci, 2013'te Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 Bundesliga şampiyonluğu sevinci yaşadı. Manuel Neuer, Almanya'nın 2014 Dünya Kupası şampiyonluğunda da kalesinde güven vermişti.


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