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Chelsea'den flaş teklif: 9 oyuncu değişikliği olsun!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.06.2020 07:47 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, oyuncu değişikliği sayısında arttırıma gidilmesi için teklif verdi.

Chelsea'den flaş teklif: 9 oyuncu değişikliği olsun!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sezonun başlamasına kısa bir süre kala ilginç bir teklifte bulundu.

Oyuncu değişikliği sayısının 9'a yükseltilmesini isteyen Chelsea, Premier Lig yönetimine resmi başvurusunu yaptı.

Daily Mail'in haberine göre Premier Lig yönetimi, 11 Haziran'da yapılacak toplantıda Chelsea'nin bu teklifini masaya yatıracak.

Öte yandan koronavirüs nedeniyle ara verilen Premier Lig'in 17 Haziran'da başlamasına karar verilmişti.

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