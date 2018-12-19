Chelsea'den Isco için 70 milyon Pound

Real Madrid'li Isco'nun İspanya macerası sona erecek gibi gözüküyor. İngiliz ekibi Arsenal'in devreye girdiği İspanyol yıldız için bu kez de bir diğer dev kulüp Chelsea harekete geçti.

İngiliz basınında yer alan habere göre, 27 yaşındaki oyuncu için İspanyol ekibine 70 milyon Pound'luk teklif yapmaya hazırlanan mavi-beyazlı takım, oyuncuya da haftalık 250 bin poundluk bir teklif yapmayı düşünüyor.

Bu teklife Real Madrid'in nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu. İspanyol futbolcu Isco, bu sezon Real Madrid forması giydiği 13 maçın sadece 5'ine ilk 11 başladı ve bu maçlarda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

