Chelsea'den N'Dombele için 53 milyon Euro

Geçtiğimiz sezonu Liverpool'un ardından 5'inci sırada bitiren Chelsea, Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin alternatifini arıyor. Chelsea'nin Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak istemesinin bir diğer nedeni ise Kante'nin gelecek sezon Chelsea'de kalıp kalmayacağının belli olmaması.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Londra ekibi, N'Dombele bonservisi için Fransız ekibine 53 milyon Euro değerinde bir teklifte bulundu.

Lyon'un Ligue 1 ekiplerinden Amiens'ten kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 35 maçta 7 asistlik performans sergiledi. N'Dombele, UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği 10 maçta ise gol atıp, 1 asist yaptı.

