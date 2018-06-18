SPOR

Chelsea'den N'Dombele için 53 milyon Euro

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.06.2018 20:30 | Son Güncelleme

İngiliz devi Chelsea, N'Golo Kante'nin alternatifi olarak Lyon'dan Tanguy N'Dombele'yi kadrosuna katmak istiyor. İlk teklif 53 milyon Euro...

Chelsea'den N'Dombele için 53 milyon Euro

Geçtiğimiz sezonu Liverpool'un ardından 5'inci sırada bitiren Chelsea, Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin alternatifini arıyor. Chelsea'nin Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak istemesinin bir diğer nedeni ise Kante'nin gelecek sezon Chelsea'de kalıp kalmayacağının belli olmaması.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Londra ekibi, N'Dombele bonservisi için Fransız ekibine 53 milyon Euro değerinde bir teklifte bulundu.

Lyon'un Ligue 1 ekiplerinden Amiens'ten kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 35 maçta 7 asistlik performans sergiledi. N'Dombele, UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği 10 maçta ise gol atıp, 1 asist yaptı.

PARTNERRusya'nın en güzelleri Samsun'da ne yapıyor?Rusya'nın en güzelleri Samsun'da ne yapıyor?
Jose Mourinho, Willian'ı Manchester United'a getirmek istiyor!Jose Mourinho, Willian'ı Manchester United'a getirmek istiyor!
Arsenal Granit Xhaka'nın sözleşmesini uzattı!Arsenal Granit Xhaka'nın sözleşmesini uzattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tanguy N'Dombele chelsea lyon

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Galatasaray UEFA'dan kabul mektubu aldığını açıkladı!

Galatasaray UEFA'dan kabul mektubu aldığını açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Kellen Winslow, 4 kadına tecavüz suçlamasıyla gözaltında!

Kellen Winslow, 4 kadına tecavüz suçlamasıyla gözaltında!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Chelsea'den N'Dombele için 53 milyon Euro

Chelsea'den N'Dombele için 53 milyon Euro

Jose Mourinho, Willian'ı Manchester United'a getirmek istiyor!

Jose Mourinho, Willian'ı Manchester United'a getirmek istiyor!

Arsenal Granit Xhaka'nın sözleşmesini uzattı!

Arsenal Granit Xhaka'nın sözleşmesini uzattı!

Bielsa, Leeds ile sözleşme imzaladı

Bielsa, Leeds ile sözleşme imzaladı

En değerli futbol kulübü Manchester United

En değerli futbol kulübü Manchester United

Çağlar Söyüncü, 40 milyon Euro bedelle Arsenal yolunda

Çağlar Söyüncü, 40 milyon Euro bedelle Arsenal yolunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.