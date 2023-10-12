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  4. Chelsea'den Osimhen'e tarihe geçecek bonservis! Devre arasında Napoli'nin kapısını çalacaklar

Chelsea'den Osimhen'e tarihe geçecek bonservis! Devre arasında Napoli'nin kapısını çalacaklar

12.10.2023 16:52 | Son Güncelleme:
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Napoli'de gösterdiği performansla harikalar yaratan ve dünya futbolunun aktif golcüleri arasında en iyiler sıralamasında yer alan Victor Osimhen için Chelsea'den tarihi bonservis kararı çıktı.

Chelsea'den Osimhen'e tarihe geçecek bonservis! Devre arasında Napoli'nin kapısını çalacaklar
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Napoli
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Napoli'den sezon sonu ayrılması beklenen Victor Osimhen'e Chelsea kancayı taktı. Uğruna büyük paralar ödemeyi kabul eden İngiliz devi şimdiden Victor Osimhen'i ikna etmiş durumda...

140 MİLYON EURO VERİLECEK

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Napoli'ye 140 milyon euro ödemeye hazır olan Chelsea yetkililer, Victor Osimhen ile yaptığı görüşme sonrası prensip anlaşmasına vardı. Devre arası İtalyan ekibine bu teklifi resmi olarak iletmeye hazırlanan Chelsea'nin transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

32 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI OLDU

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2020 yılında Lille'den Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Osimhen, Napoli'nin 32 yıl sonra gelen şampiyonluğuna 32 maçta 26 golle önemli katkı sağlamıştı.

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Chelsea napoli osimhen victor osimhen atan sezon

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