Chelsea'den Szalai'ye 23 milyon euro teklif

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai ile ilgilendiğini geçtiğimiz günlerde Ajansspor'dan özel olarak duyurmuştuk.

23 MİLYON EURO

İngiliz ekibinin de, Macar savunma oyuncusu için sarı-lacivertli takıma 23,4 milyon Euro'luk bir teklif önerdiği, yönetimin de başarılı oyuncu için yapılan bu teklifi değerlendirme kararı aldığı belirtilmişti.

TRANSFER BİTME AŞAMASINA GELDİ

Öte yandan, Fotomaç'ta yer alan habere göre; Chelsea yöneticilerinin Fenerbahçe ile Szalai için masaya oturduğu bilinirken, transferin bitme aşamasına geldiği ifade edildi.

SZALAI'NİN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Ayrıca yıldız ismin sözleşme detayları da belli oldu. Buna göre Attila Szalai, Chelsea ile toplamda 6 yıllık sözleşmeye imza atacak ve yıllık 4 milyon Euro maaş alacak.

İSPANYOL DEVİ DE PEŞİNDE

Bilindiği üzere, savunma oyuncusunun ismi geçtiğimiz günlerde İspanyol devi Atletico Madrid ile de anılmıştı.

APOLLON LIMASSOL'DAN GELDİ

Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Szalai, 18 ocak 2021 tarihinde Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan 2 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Kanarya ile 40 maça çıkan Macar oyuncu, 3 gol kaydetti.



