Chelsea'den Szalai'ye 23 milyon euro teklif

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai ile ilgilendiğini geçtiğimiz günlerde Ajansspor'dan özel olarak duyurmuştuk.
İngiliz ekibinin de, Macar savunma oyuncusu için sarı-lacivertli takıma 23,4 milyon Euro'luk bir teklif önerdiği, yönetimin de başarılı oyuncu için yapılan bu teklifi değerlendirme kararı aldığı belirtilmişti.
Öte yandan, Fotomaç'ta yer alan habere göre; Chelsea yöneticilerinin Fenerbahçe ile Szalai için masaya oturduğu bilinirken, transferin bitme aşamasına geldiği ifade edildi.
Ayrıca yıldız ismin sözleşme detayları da belli oldu. Buna göre Attila Szalai, Chelsea ile toplamda 6 yıllık sözleşmeye imza atacak ve yıllık 4 milyon Euro maaş alacak.
Bilindiği üzere, savunma oyuncusunun ismi geçtiğimiz günlerde İspanyol devi Atletico Madrid ile de anılmıştı.
Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Szalai, 18 ocak 2021 tarihinde Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan 2 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Kanarya ile 40 maça çıkan Macar oyuncu, 3 gol kaydetti.
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