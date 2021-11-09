SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Chelsea'den Szalai'ye 23 milyon euro teklif

Chelsea'den Szalai'ye 23 milyon euro teklif

09.11.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den Attila Szalai ile ilgilenen Premier Lig ekibi Chelsea'nin, Macar savunma oyuncusu için de ödeyeceği ücret belli oldu.

Chelsea'den Szalai'ye 23 milyon euro teklif
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai ile ilgilendiğini geçtiğimiz günlerde Ajansspor'dan özel olarak duyurmuştuk.

23 MİLYON EURO

İngiliz ekibinin de, Macar savunma oyuncusu için sarı-lacivertli takıma 23,4 milyon Euro'luk bir teklif önerdiği, yönetimin de başarılı oyuncu için yapılan bu teklifi değerlendirme kararı aldığı belirtilmişti.

TRANSFER BİTME AŞAMASINA GELDİ

Öte yandan, Fotomaç'ta yer alan habere göre; Chelsea yöneticilerinin Fenerbahçe ile Szalai için masaya oturduğu bilinirken, transferin bitme aşamasına geldiği ifade edildi.

SZALAI'NİN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Ayrıca yıldız ismin sözleşme detayları da belli oldu. Buna göre Attila Szalai, Chelsea ile toplamda 6 yıllık sözleşmeye imza atacak ve yıllık 4 milyon Euro maaş alacak.

İSPANYOL DEVİ DE PEŞİNDE

Bilindiği üzere, savunma oyuncusunun ismi geçtiğimiz günlerde İspanyol devi Atletico Madrid ile de anılmıştı.

APOLLON LIMASSOL'DAN GELDİ

Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Szalai, 18 ocak 2021 tarihinde Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan 2 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Kanarya ile 40 maça çıkan Macar oyuncu, 3 gol kaydetti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de büyük sürprizFenerbahçe'de büyük sürpriz
PARTNER "Bugün aşırı pozitifim" "Bugün aşırı pozitifim"
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklamasıŞenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Attila Szalai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Enkaz altından gelen ses sonrası anonsları yapılıyor

Enkaz altından gelen ses sonrası anonsları yapılıyor

Bu otomobiller 100 bin liranın altında

Bu otomobiller 100 bin liranın altında

Florya'da deprem! Kovuldular

Florya'da deprem! Kovuldular

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

Gündemi sarsacak iddia! Bırakıyor

Gündemi sarsacak iddia! Bırakıyor

Acun Ilıcalı resmen açıkladı: Geri sayım başladı...

Acun Ilıcalı resmen açıkladı: Geri sayım başladı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Erol Bulut'a rekor tazminat!

Erol Bulut'a rekor tazminat!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Mesut Özil'e 3.35 milyon euro zam!

Mesut Özil'e 3.35 milyon euro zam!

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Diagne çıldırdı! Zor sakinleştirdiler

Diagne çıldırdı! Zor sakinleştirdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.