SPOR

Chelsea, Eden Hazard'ın boşluğunu Cengiz Ünder'le dolduracak

İTALYA HABERLERİ  | 20.02.2019 10:16 | Son Güncelleme

Premier Lig devi Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın Real Madrid'e transfer olması durumunda yerini Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile doldurmayı planladığı iddia edildi.

Chelsea, Eden Hazard'ın boşluğunu Cengiz Ünder'le dolduracak

Turkish-Football sitesinde yer alan habere göre Chelsea, Eden Hazard'ın takımdan ayrılması durumunda Roma forması giyen Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor. Her iki kanatta görev yapabilen 21 yaşındaki Cengiz'in Chelsea için ideal bir transfer olacağı ifade edildi.

Yaz transfer döneminde de adı Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılan Cengiz için Roma, 60 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlemişti. Bilindiği üzere, Chelsea kulübü takımı gençleştirmek istiyor. Ayrıca, Pedro ve Willian'ın sözleşmesi de önümüzdeki sezon sona eriyor. Bu yüzden İngiliz ekibinin Cengiz Ünder'i kadrosuna katması yüksek ihtimal görünüyor.

13.4 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Sakatlığı devam eden Cengiz Ünder bu sezon Roma formasıyla 25 karşılaşmada forma giydi. Milli futbolcu çıktığı 25 maçta 6 gol, 9 asist ile oynadı. Cengiz Ünder'in Roma ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. Cengiz, 2017 yılında Roma'ya 13.4 milyon Euro'ya transfer olmuştu.


İğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyorİğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor
Tesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuşTesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder roma serie a chelsea

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Transfer bombası patladı! Resmen açıklandı

Transfer bombası patladı! Resmen açıklandı

Giuliano durdurulamıyor!

Giuliano durdurulamıyor!

Hocasıyla tartıştı, kampı terk etti!

Hocasıyla tartıştı, kampı terk etti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Juventus yeni sezonun ilk bombasını patlattı!

Juventus yeni sezonun ilk bombasını patlattı!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Fiorentina, Roma'yı dağıttı

Fiorentina, Roma'yı dağıttı

Mesut Özil'e büyük şok

Mesut Özil'e büyük şok

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Cengiz Roma da kalmalı başka bir takımda bu performansı yakalayamaz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Chelsea, Eden Hazard'ın boşluğunu Cengiz Ünder'le dolduracak

Cengiz Ünder için bomba transfer iddiası!

Milan'da Krzysztof Piatek durdurulamıyor

Krzysztof Piatek durdurulamıyor

Inter 2 - 1 Sampdoria

Inter nefes aldı

Marek Hamsik Dalian Yifang'a transfer oldu

Efsane isim resmen Çin'de!

Juventus, bonservis ödemeden transfer ettiği oyuncularla dikkat çekiyor

Transferin kralı Juventus!

Inter Mauro Icardi'nin kaptanlığını aldı

Icardi şokta! Kaptanlığı alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.