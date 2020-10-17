Chelsea evinde Southampton'a diş geçiremedi!

İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında Chelsea ile Southampton, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

Maçta Chelsea'nin golleri yeni transferlerden geldi. Açılışı yapan Timo Werner 15. ve 28. dakikalardaki golleriyle Premier Lig'deki ilk gollerine ulaştı. Kai Havertz ise 59. dakikada Chelsea'nin 3. golünü kaydetti. Bu golün asistini yapan Werner maçı 2 gol ve 1 asistle tamamlayarak yıldızlaştı.

Southampton'ın golleri 43. dakikada Danny Ings, 57. dakikada Che Adams ve 90+2. dakikada Jannik Vestergaard'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 8'e yükseltirken, konuk ekip Southampton 7 puanla haftayı tamamladı.

Chelsea, Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United'e konuk olacak. Southampton, aynı haftada sahasında Everton ile karşılaşacak.

