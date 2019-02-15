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Chelsea için Zinedine Zidane iddiası

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.02.2019 07:36 | Son Güncelleme

Chelsea'nin Maurizio Sarri ile yollarını ayıracağı ve yerine Zinedine Zidane'ı getireceği iddia edildi.

Chelsea için Zinedine Zidane iddiası

Premier Lig'de son olarak Manchester City'ye 6-0 mağlup olan Chelsea'de sular durulmuyor. Sezona iyi başlangıç yapmasına karşın son dönemde alınan kötü sonuçlar sebebiyle eleştirilerin odak noktası olan Maurizio Sarri için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea yönetimi, Maurizio Sarri ile yolları ayırıp yerine Zinedine Zidane'ı getirmeyi planlıyor.

Sezon sonunda Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Eden Hazard'ın da Zidane'ın gelmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararından vazgeçme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Zinedine Zidane, Real Madrid'de üç yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra geçen sezon sonunda görevinden ayrıldı. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
chelsea Maurizio Sarri zinedine zidane İngiltere Premier Lig

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