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Chelsea, İstanbul'dan moralsiz ayrıldı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.08.2019 13:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa 2019'da penaltı atışları sonrasında Liverpool'a mağlup olan Chelsea, İngiltere'ye gitti.

Chelsea, İstanbul'dan moralsiz ayrıldı

Konakladıkları otelden otobüsle İstanbul Havalimanı'na getirilen Chelsea ekibinin moralsiz olduğu görüldü. İngiliz ekibi, güvenlik önlemleri altında havalimanına giriş yaparken, saat 12.45'te kalkan özel uçakla da İstanbul'dan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Park liverpool chelsea İngiltere

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niye acaba!!!
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