Chelsea, İstanbul'dan moralsiz ayrıldı

Konakladıkları otelden otobüsle İstanbul Havalimanı'na getirilen Chelsea ekibinin moralsiz olduğu görüldü. İngiliz ekibi, güvenlik önlemleri altında havalimanına giriş yaparken, saat 12.45'te kalkan özel uçakla da İstanbul'dan ayrıldı.
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