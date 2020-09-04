SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Chelsea, Kai Havertz'i resmen transfer etti

Chelsea, Kai Havertz'i resmen transfer etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.09.2020 22:31 | Son Güncelleme

Chelsea, Alman oyuncu Kai Havertz'i, Bayer Leverkusen'den resmen transfer ettiğini açıkladı.

Chelsea, Kai Havertz'i resmen transfer etti

İngiliz devi Chelsea, uzun süredir transfer etmek istediği genç yıldız Kai Havertz'de mutlu sona ulaştı.

90 milyon avronun yanı sıra 20 milyon avroluk bonuslar karşılığında transfer edilen oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

Havertz, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen forması ile 45 maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu bu maçlarda takımına 18 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Mesut Özil, "10 numara" Türkiye forması istediMesut Özil, "10 numara" Türkiye forması istedi
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Fenerbahçe'de ayrılık
Fenerbahçe'de ayrılık
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Lazio Vedat Muriç'i açıkladı!
Lazio Vedat Muriç'i açıkladı!
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Lemina resmen Fulham'da!
Lemina resmen Fulham'da!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Karagümrük’le anlaştı dediler... Yeni takımı herkesi şaşırttı!
Karagümrük’le anlaştı dediler... Yeni takımı herkesi şaşırttı!
İki dünya devi Çağlar için yarışıyor!
İki dünya devi Çağlar için yarışıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Chelsea, Kai Havertz'i resmen transfer etti
Chelsea prensine kavuştu! 110 milyon euro...
Mesut Özil, Cenk Tosun'dan "10 numara" Türkiye forması istedi
Mesut Özil, "10 numara" Türkiye forması istedi
Manchester City'nin sahibi olan City Football Group, Fransa'nın Troyes kulübünü satın aldı
Manchester City'nin sahipleri 10. kulüplerini satın aldılar!
Arsenal, Lille'den Brezilyalı stoper Gabriel'i transfer etti
Arsenal'a Brezilyalı stoper!
Manchester City'nin Messi'ye yaptığı teklif belli oldu!
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Mario Lemina, Fulham'a transfer oldu
Lemina resmen Fulham'da!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.