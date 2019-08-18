Chelsea - Leicester maçına geç kalan Graham Scott mücadeleyi yönetemedi

İngiltere Premier Ligi'nde oynanan Chelsea - Leicester City maçı öncesi, futbol sahalarında ender görülecek bir olay yaşandı.

Mücadeleyi yönetecek olan hakem Graham Scott, maç öncesi yaşanan trafik kazası nedeniyle oluşan trafik yüzünden stada maçtan yalnızca 10 dakika önce varabildi. Bu nedenle maçı yönetemeyen Scott, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Yaşanan bu olay sonrası mücadeleyi dördüncü hakem Oliver Langford yönetti.





