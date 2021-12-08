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Chelsea, liderliği 90+4'te kaptırdı!

08.12.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea, Rusya deplasmanında Zenit'e karşı 90+4'te yediği golle 2 puan bıraktı ve liderliği de Juventus'a kaptırdı

Chelsea, liderliği 90+4'te kaptırdı!
Timo Werner

Timo Werner

ALM Almanya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Chelsea
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Zenit ile Chelsea karşı karşıya geldi. Gazprom Arena'da oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Chelsea, 2. dakikada Timo Werner ile öne geçti. Zenit, 38. dakikada Claudinho ve 41. dakikada Serdar Azmoun'un golleriyle öne geçti.

Chelsea, 62. dakikada Romelu Lukaku ile skoru eşitledi. Timo Werner, 85. dakikada Chelsea'yi öne geçirdi.

Zenit, 90+4'te Erokhin ile skoru eşitledi ve bu golle Chelsea liderliği Juventus'a kaptırdı.

Chelsea, bu sonuçla grubu 13 puanla ve ikinci sırada tamamladı. Zenit ise 5 puanla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea
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