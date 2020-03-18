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Chelsea stat otelinin kapılarını sağlık çalışanlarına açtı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.03.2020 15:40 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışma şartları zorlaşan sağlık çalışanlarına Stamford Bridge'te bulunan otelin kapısını açtı.

Chelsea stat otelinin kapılarını sağlık çalışanlarına açtı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışma şartları zorlaşan sağlık çalışanlarına Stamford Bridge'te bulunan otelin kapısını açtı.

Kulüpten yapılan açıklamada, uzun saatler çalışan ve evlerine gitme imkanı bulamayan sağlık çalışanlarının statta bulunan otelde konaklama ihtiyaçlarını giderebileceği belirtildi.

Oluşacak bütün masrafların kulüp sahibi Roman Abramovich tarafından karşılanacağı duyuruldu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
chelsea İngiltere Premier Lig Stamford Bridge

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