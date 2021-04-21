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Chelsea taraftarı Avrupa Süper Ligi'ne tepkili

21.04.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en önemli ve köklü kulüpleri dün gerçekleştirdiği açıklama ile Avrupa Süper Ligi'ne katılacaklarını duyururken, bu karara tepki olarak Chelsea taraftarları Brighton maçı öncesi protesto gerçekleştirdi

Yaklaşık bin kişi maç öncesi Stamford Bridge stadyumu önünde toplanarak, Avrupa Süper Ligi’ne katılma kararı alan kulüplerine tepki gösterdi.

Maçtan saatler önce toplanmaya başlayan Chelsea'de taraftar grubu, İngiltere klüplerinden Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham ve Chelsea’nin yer almak için karar verdiği Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını belirten pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi.

İngiltere'de önde gelen 6 kulübün de dahil olduğu 12 futbol kulübü, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladıktan hemen sonra UEFA ve FIFA yaptığı karşı açıklama ile alınan karara onay vermediklerini ve gerekli yaptırımları uygulayacaklarını açıklamıştı.

Bugün gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Chelsea kulübünün sahibi Roman Abromoviç'in taraftarların tepkisi ve yönetim kurulunun da onayıyla aldıkları karardan vazgeçilmesi yönündeki süreci başlattığı açıklandı.

Stamford Bridge stadyumu önünde toplanan taraftarlar saatlerce süren eylemlerinin ardından , olaysız bir şekilde dağıldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Chelsea
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