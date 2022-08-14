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  4. Chelsea-Tottenham maçı karıştı! İki hoca da kırmızı kart gördü

Chelsea-Tottenham maçı karıştı! İki hoca da kırmızı kart gördü

14.08.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antonio Conte ve Thomas Tuchel arasındaki gerginliklerin damga vurduğu Chelsea ile Tottenham arasındaki derbi 2-2 sona erdi. Maç sonrasında iki teknik direktör el sıkışmaları sırasında, sinirler bir kez daha gerildi. Oyuncuların da karıştığı gerginlik uzun bir süre devam etti.

Chelsea-Tottenham maçı karıştı! İki hoca da kırmızı kart gördü

Premier Lig'in ikinci haftasında ilk hafta maçlarını kazanan Chelsea ile Tottenham, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Tottenham'ın golü sonrası yedek kulübesine doğru sevinç gösterisi yapan Tottenham'ın hocası Antonio Conte, tartışmalara neden oldu. Conte ile Chelsea'nin menajeri Thomas Tuchel arasında gerginlik yaşandı.

İKİSİ DE KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Bitiş düdüğünün ardından Antonio Conte, tokalaşırken elini sıkıp bırakmaması ve konuşması üzerine Thomas Tuchel'in üstüne yürüdü. Teknik heyetler ikiliyi zor ayırdı. Conte ve Tuchel ikilisi kırmızı kart gördü

Bu sonucun ardından iki takım da 4'er puana yükseldi.

Chelsea, gelecek hafta Leeds United'a konuk olacak. Tottenham ise evinde Wolves'u ağırlayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Chelsea tottenham
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