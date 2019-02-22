Chelsea’ya 2 dönem transfer yasağı

Premier Lig ekiplerinden Chelsea’de transfer yasağı şoku yaşanıyor. İngiliz devinin, 18 yaş altı futbolcuların transferlerinde yaptığı ihlaller sebebiyle FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı cezasına çarptırıldığı açıklandı. FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Londra temsilcisine verilen 2 dönem transfer yasağının yanı sıra 600 bin İsviçre Frangı para cezası da uygulandı.

Aynı zamanda 18 yaş altındaki futbolcuların transferlerinde yapılan ihlallerin düzeltilmesi için Chelsea’ye 90 gün süre verildiği aktarıldı.

Kaynak: İHA



