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Chelsea yeni hocası ile dolu dizgin

08.02.2021 07:25 | Son Güncelleme:
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Chelsea yeni hocası ile dolu dizgin

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Chelsea deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Chelsea, deplasmanda Sheffield United ile karşılaştı. Bramall Lane'de oynanan mücadeleyi Chelsea 2-1 kazandı ve Thomas Tuchel'in yenilmezlik serisi sürdü.

Chelsea'ye 3 puanı getiren golleri 43. dakikada Mason Mount ve 58. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti. Sheffield United'ın tek sayısını Rüdiger kendi kalesine yaptığı vuruşla attı.

Thomas Tuchel ile birlikte 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Chelsea, puanını 39 yaparak Liverpool'un 1 puan gerisine, 5. sıraya yerleşti. Son 5 maçında 3 galibiyet alarak diriliş sinyalleri veren Sheffield United ise 11 puanla son sırada kaldı.

Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea evinde Newcastle United'ı konuk edecekken, Sheffield United West Ham United ile deplasmanda karşılaşacak.

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