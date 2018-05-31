Chelsea, yeni stat projesini askıya aldı!

İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea, 60 bin kişilik yeni stat projesini askıya aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, elverişsiz yatırım ortamı gerekçesiyle yeni stat projesinin askıya alındığı bildirildi. Açıklamada, stat inşasının durumuyla ilgili şimdilik yeni bir yol haritası çizilmeyeceği belirtildi.
Yeni proje kapsamında 41 bin 600 kişilik Stamford Bridge'in tamamen yıkılarak yerine 60 bin kişi kapasiteli yeni bir stadın yapılması bekleniyordu. Londra kulübünün 4 yılda bitirmeyi planladığı stat için bir milyar sterlin harcanacağı öngörülüyordu.
Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'nin 1905'ten bu yana kullandığı Stamford Bridge Stadı'nda 1990'lı yıllarda iyileştirme çalışmaları yapılmıştı.
Fernando Torres'in Sagan Tosu'ya transferini yanlışlıkla açıkladılar
FIFA, Manisaspor'u küme düşürebilir
Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı
Beşiktaş ve Ricardo Quaresma yol ayrımında
Aziz Yıldırım Ömer Faruk Beyaz'la sözleşme imzaladıklarını açıkladı
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman imzayı attı
Alvaro Negredo'ya teklif geldi
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri
Galatasaray'da gidecek isimler belli oldu
Martin Skrtel için şimdi de Newcastle United devrede
Trabzonspor'un yeni hocası Ünal Karaman oldu
Gökhan Zan yeniden Hatayspor'da
Milan Avrupa kupalarından men edilebilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum