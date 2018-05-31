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Chelsea, yeni stat projesini askıya aldı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 31.05.2018 18:53 | Son Güncelleme

Chelsea Kulübü, elverişsiz yatırım ortamı nedeniyle yeni stat pojesinin askıya alındığını duyurdu.

Chelsea, yeni stat projesini askıya aldı!

İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea, 60 bin kişilik yeni stat projesini askıya aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, elverişsiz yatırım ortamı gerekçesiyle yeni stat projesinin askıya alındığı bildirildi. Açıklamada, stat inşasının durumuyla ilgili şimdilik yeni bir yol haritası çizilmeyeceği belirtildi.

Yeni proje kapsamında 41 bin 600 kişilik Stamford Bridge'in tamamen yıkılarak yerine 60 bin kişi kapasiteli yeni bir stadın yapılması bekleniyordu. Londra kulübünün 4 yılda bitirmeyi planladığı stat için bir milyar sterlin harcanacağı öngörülüyordu.

Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'nin 1905'ten bu yana kullandığı Stamford Bridge Stadı'nda 1990'lı yıllarda iyileştirme çalışmaları yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
chelsea Stamford Bridge

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